Белозерцев поблагодарил танковое училище в Ульяновске за путевку в жизнь

Глава региона выразил учебному заведению слова благодарности за путевку в жизнь.

«Я горжусь тем, что являюсь воспитанником этого вуза. В его стенах во все времена бережно хранили и приумножали традиции русской военной школы. Выпускники Ульяновского училища были одними из тех героев, которые приняли на себя первые удары гитлеровской Германии в начале Великой Отечественной войны, а в решающих битвах сломили врага и заставили его сдаться», — сказал Иван Белозерцев.

Он признался, что учеба в Ульяновском танковом командном училище и служба в Вооруженных Силах СССР и РФ дали ему бесценный опыт, который помогал на ответственных должностях.

Губернатор Пензенской области поблагодарил ветеранов танковых войск за активную и плодотворную деятельность ветеранов танковых войск, пожелал молодым курсантам-суворовцам и офицерам чтить традиции, помнить героическую историю нашего государства и делать все для его укрепления.