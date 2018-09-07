Зареченец показал, как город готовится к 60-летию. ФОТО и ВИДЕО

Он разместил пост в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«В Заречном на площади Ленина полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города», — написал зареченец.
Напомним, празднование 60-летия в закрытом городе пройдет 8 сентября.
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Житель города Заречного Пензенской области в Сети поделился фото и видео, на которых запечатлел процесс подготовки к празднованию 60-летия со дня основания города.
Он разместил пост в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«В Заречном на площади Ленина полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города», — написал зареченец.
Напомним, празднование 60-летия в закрытом городе пройдет 8 сентября.