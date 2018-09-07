Белозерцев прокомментировал назначение Комарова полпредом президента в ПФО

Он отметил, что сегодня Владимир Путин ставит перед субъектами страны очень серьезные задачи, выполнение которых является приоритетным для развития государства: прогресс в экономике, повышение благосостояния граждан, создание комфортной среды проживания.

«Роль полпредства в этой деятельности, его участие и поддержка имеют большое значение для регионов. Благодаря этому взаимодействию, в том числе, Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Пензенская область, является одной из самых эффективно развивающихся территорий страны», — цитирует слова губернатора пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев добавил, что уверен в том, что «назначение Игоря Комарова, имеющего очень серьезный профессиональный опыт, будет способствовать дальнейшей динамике развития».