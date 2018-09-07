Курс евро пробил отметку в 80 рублей

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 8 сентября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 68,2505 руб. до 69,0286 руб., курс евро — с 79,3685 руб. до 80,3562 руб.

Золото будет стоить 2 642,60 рублей за грамм, серебро — 31,30, платина — 1 733,50,палладий — 2 157,00 руб./гр.