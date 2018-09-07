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В Пензе сквер у аэропорта останется без лавочек?

7 сентября в 14:47 94 просмотра
«Пенза-Пресс» поступил ответ от вице-мэра Юрия Ильина на жалобу, касающуюся благоустройства сквера у аэропорта, посвященного Великой Отечественной войне.

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В информационное агентство «Пенза-Пресс» поступил ответ от вице-мэра Юрия Ильина на жалобу, касающуюся благоустройства сквера у аэропорта, посвященного Великой Отечественной войне.

Горожанин обратился в «Жалобную книгу», попросив навести порядок, — скосить траву, покрасить бордюры. Речь шла и о лавочках, так как местные жители, чтобы посидеть здесь, вынуждены выносить из дома стулья.

«Гуляющих много, потому что в этом районе скверов больше нет — идти некуда. А присесть негде, вы не поверите — бабушки из близлежащих домов приносят табуретки», — отмечалось в обращении.

Юрий Ильин сообщил, что 29 августа здесь скосили траву и побелили бордюры. О лавочках и урнах в ответе ничего не говорится. Отсюда, наверное, можно сделать вывод, что они там так и не появятся.

Фотография: http://penza-press.ru/ask

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