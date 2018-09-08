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Мэр Пензы поручил заменить скамейки на ул. Бородина

7 сентября в 15:41 284 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проехал с чиновниками по дворам и поручил устранить недочеты в благоустройстве.

Так, на улице 8 Марта, 17,19 он обратил внимание на дефекты на новом бордюрном камне и дал задание вице-мэру Юрию Ильину призвать подрядчика заменить поврежденные элементы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, жители, в свою очередь, попросили организовать отстойник для осаждения мусора в рамках комплексного отвода воды с территории двора и гаражей. Виктор Кувайцев пообещал, что помощь оказана будет.

В районе гаражей участники рейда нашли свалку.

«От самовольных построек и свалок практически в центре двора, в которую превратилась эта площадка, нужно избавляться. Разговаривайте с жильцами, предлагайте варианты установки персональных контейнеров для каждого дома, найдите совместными усилиями пути решения этой проблемы», — сказал градоначальник главе районной администрации Надежде Москвитиной.

А на ул. Бородина, 12 будут менять лавочки. По мнению Виктора Кувайцева, скамьи из-за большого промежутка между досками оказались неудобными. Мэр распорядился, чтобы ответственные лица решили этот вопрос, создали для жителей комфортные условия.

На ул. Собинова, 4 подрядчик будет устранять другой недочет — он сделал слишком высокий склон между дорогой и парковкой.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_dvorovye_territorii9/

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