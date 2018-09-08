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В Пензе педофил нашел жертву среди рыбаков-подростков

7 сентября в 16:07 890 просмотров
, он приставал к подростку, который в компании друзей ловил рыбу на Ласточкином озере.

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В Пензе задержали педофила. По данным следствия, он приставал к подростку, который в компании друзей ловил рыбу на Ласточкином озере.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, преступление было совершено 13 августа. Мужчина познакомился с компанией подростков, которые ловили рыбу на Ласточкином озере, обманом заманил одного из ребят на противоположный берег в безлюдное место и, применяя насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера.

Подростку удалось вырваться и убежать. Вечером он обо всем рассказал родителям, а те сообщили в правоохранительные органы.

«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение суток мужчина, причастный к совершению данного преступления, был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе управления.

Следователи просят родителей регулярно напоминать своим детям правила безопасного поведения, в том числе — при общении с незнакомцами.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/fly-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-474090/

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