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В Вологодской области на строительство школы выделили почти млрд руб

7 сентября в 16:09 180 просмотров
, областного и городского бюджетов выделили 987 млн рублей на строительство новой школы в Зашекснинском районе Вологодской области.

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Из федерального, областного и городского бюджетов выделили 987 млн рублей на строительство новой школы в Зашекснинском районе Вологодской области.

Как сообщает портал «35 медиа», строители заявили на выездном совещании, что школа будет сдана в срок. Ранее учреждение планировали открыть в 2018 году, но сроки пришлось перенести. У подрядчика возникли проблемы с поставкой плит перекрытий, однако уже в следующем году полторы тысячи детей смогут прийти в новую школу.

Строительство в 112-м микрорайоне ведется в рамках федеральной программы «Современная школа 21 века». Ее основная задача — сделать школы доступнее. Реализация проекта поможет решить и другую проблему — отказаться от учебы в две смены.

Если все сроки будут соблюдены, к началу мая специалисты завершат строительство, а уже 1 сентября 2019 года будущие ученики и их родители придут в свою новую школу на торжественную линейку.


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