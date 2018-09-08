Кредитный рейтинг Свердловской области подняли второй раз за год

Как сообщает «Свердловское областное телевидение», кредитный рейтинг вырос с уровня А-(RU) до А (RU), прогноз — «стабильный». Также повысились рейтинги выпусков облигаций — с уровня А-(RU) до А (RU). Таким образом, кредитный рейтинг Свердловской области в течение 2018 году поднялся на два уровня вверх.

«Повышение кредитного рейтинга Свердловской области обусловлено положительной динамикой бюджетных показателей и показателей функционирования региональной экономики, а также высокой эффективностью применяемых стратегий по управлению ликвидностью бюджета», — пояснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.

Присвоенный Свердловской области рейтинг уровня А (RU) означает умеренно высокий уровень кредитоспособности. Это способствует повышению инвестпривлекательности, увеличению спроса на облигации и повышению их ликвидности.