Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
Туроператор «Данко» прекращает свою деятельность
Ученые выяснили, почему одни люди потеют больше других
В Вологодской области на строительство школы выделили почти млрд руб
Здание Саратовской областной Думы ждет ремонт
Представитель Юлии Самойловой опроверг слухи о ее эмиграции
В Госдуму внесли пакет поправок по изменениям пенсионного законодательства
Полпредом президента РФ в ПФО стал Игорь Комаров
Россияне смогут контролировать использование персональных данных
В России снизился средний платеж по ипотеке
Путин предложил сократить период выплат пособия по безработице вдвое

Кредитный рейтинг Свердловской области подняли второй раз за год

7 сентября в 16:24 186 просмотров

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг Свердловской области.

Как сообщает «Свердловское областное телевидение», кредитный рейтинг вырос с уровня А-(RU) до А (RU), прогноз — «стабильный». Также повысились рейтинги выпусков облигаций — с уровня А-(RU) до А (RU). Таким образом, кредитный рейтинг Свердловской области в течение 2018 году поднялся на два уровня вверх.

«Повышение кредитного рейтинга Свердловской области обусловлено положительной динамикой бюджетных показателей и показателей функционирования региональной экономики, а также высокой эффективностью применяемых стратегий по управлению ликвидностью бюджета», — пояснил министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик.

Присвоенный Свердловской области рейтинг уровня А (RU) означает умеренно высокий уровень кредитоспособности. Это способствует повышению инвестпривлекательности, увеличению спроса на облигации и повышению их ликвидности.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...