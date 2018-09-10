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Индекс овощей. Где в Поволжье дешевые помидоры, лук и картошка

10 сентября в 04:32 394 просмотра
, как разнятся в столицах регионов Приволжского федерального округа цены на овощи.

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Прилавки рынков ломятся от даров лета — местных фруктов и овощей. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало, как разнятся в столицах регионов Приволжского федерального округа цены на овощи.

Для анализа мы выбрали несколько позиций: картофель, помидоры, чеснок, лук. Руководствовались данными Росстата, последние цифры там даны за июль.

Судя по ним, в Пензе установились средние цены на овощи — среди 14 столиц город находится на восьмом месте. Выделить одну «овощную» столицу нельзя: так, картофель дешевле всего в Саранске, помидоры — в Чебоксарах, чеснок — в Кирове, а лук — в Саратове.

Если сравнить цены с аналогичным периодом 2017 года, то получается следующая картина. Подешевели все четыре группы овощей, но самое большое падение — на 82 рубля — произошло по чесноку.

В течение года цены также колебались. Так, если в январе килограмм помидоров стоил 146,04 руб., то в июле — уже 64,17. Подешевел и чеснок — со 150,51 до 140,17 руб. А вот картофель и лук подорожали.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» проанализировало регионы округа по индексу шашлыка, мороженого, яблок, меда и орехов.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-1280859/

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