Индекс овощей. Где в Поволжье дешевые помидоры, лук и картошка

Прилавки рынков ломятся от даров лета — местных фруктов и овощей. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало, как разнятся в столицах регионов Приволжского федерального округа цены на овощи.

Для анализа мы выбрали несколько позиций: картофель, помидоры, чеснок, лук. Руководствовались данными Росстата, последние цифры там даны за июль.

Судя по ним, в Пензе установились средние цены на овощи — среди 14 столиц город находится на восьмом месте. Выделить одну «овощную» столицу нельзя: так, картофель дешевле всего в Саранске, помидоры — в Чебоксарах, чеснок — в Кирове, а лук — в Саратове.

Если сравнить цены с аналогичным периодом 2017 года, то получается следующая картина. Подешевели все четыре группы овощей, но самое большое падение — на 82 рубля — произошло по чесноку.

В течение года цены также колебались. Так, если в январе килограмм помидоров стоил 146,04 руб., то в июле — уже 64,17. Подешевел и чеснок — со 150,51 до 140,17 руб. А вот картофель и лук подорожали.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» проанализировало регионы округа по индексу шашлыка, мороженого, яблок, меда и орехов.