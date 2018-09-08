Депутаты ЗакСобра оценили развитие бизнеса в Белинском районе

В Пензенской области возобновили поездки депутатов Законодательного собрания в муниципальные образования. 7 сентября парламентарии во главе со спикером Валерием Лидиным посетили Белинский район.

Так, депутаты побывали в ООО «Невский кондитер Белинский». Там создано 707 рабочих мест, а среднемесячная заработная плата составляет 32 тысячи рублей. Только за последние годы ассортимент компании увеличился более чем в три раза, а объем производства вырос на 30%, сообщает пресс-служба ЗакСобра.

Представители политических партий также встретились с работниками производственного объединения «Исаичкин» и осмотрели производственные цеха. Здесь выпускают

свыше 100 наименований хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, соответствующих ГОСТам.

«В Пензенской области насчитывается более 47 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Этот сектор рассматривается как один из главных источников обеспечения занятости, создания новых рабочих мест, роста доходов и улучшения качества жизни. Поэтому налоговыми льготами мы стимулируем население нашей

области к созданию собственного бизнеса», — отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

Опыт реализации инвестпроектов, развитие бизнеса на примере Белинского района обсудили на встрече с местным активом.

«Основная задача законодательной и исполнительной власти Пензенской области заключается в оказании максимальной помощи и поддержки предпринимателям в обеспечении конкурентоспособности выпускаемой продукции, освоении новых ниш на региональных, общероссийских и зарубежных рынках», — подчеркнул Валерий Лидин.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что развитие региона во многом зависит от мобильности, предприимчивости и инициативы бизнеса.