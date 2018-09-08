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В Пензе за год оказали помощь 60 экс-воспитанникам детдомов

7 сентября в 17:29 248 просмотров
, воспитанных в Спасском детском доме, получили помощь от сотрудников координационного центра при региональном минобре.

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В Пензе более 60 человек в возрасте от 18 до 23 лет, воспитанных в Спасском детском доме, получили помощь от сотрудников координационного центра при региональном минобре.

Как сообщают в пресс-службе министерства, структура была создана в 2017 году. Среди направлений оказания помощи — обеспечение жильем, сбор пакета документов на получение жилого помещения, оформление документов на получение паспорта с целью поступления в учебное заведение, пенсий, прохождение медицинских осмотров, принятие мер по погашению задолженностей за коммунальные услуги, оказание помощи в трудоустройстве и дальнейшем обучении.

Граждане указанной категории могут обращаться за помощью по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, 2, а также звонить по телефону: 56−15−85.


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