Земетчинцу дали год за секс с девушкой в машине

В Пензенской области вынесен приговор по делу о гибели несовершеннолетней девушки в гараже после полового акта с 22-летним парнем.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря молодой человек и девушка находились в гараже в Земетчино и вступили в половую связь. Чтобы согреться, парень запустил двигатель авто.

Через некоторое время пара почувствовала себя плохо. Парень выключил двигатель, ушел из гаража и добрался до дома. Родственники вызвали «скорую», однако прибывшие в гараж медики констатировали смерть девушки.

На земетчинца завели дело по двум статьям: его обвиняли в половой связи с девушкой, не достигшей 16-летия, а также в причинении смерти по неосторожности. В ходе рассмотрения дела он возместил матери погибшей материальный ущерб и моральный вред.

За связь с девушкой молодому человеку назначили год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«В части предъявленного по ч. 1 ст. 109 УК РФ обвинения суд молодого человека оправдал, признав, что он не мог предвидеть возможность наступления последствий в виде смерти потерпевшей, которая является несчастным случаем», — пояснили в пресс-службе облпрокуратуры.

Приговор суда в законную силу не вступил.