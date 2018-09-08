Пензенцев приглашают на День варенья

«Летний период примечателен не только отдыхом, но и тем, что в это время хозяйки занимаются заготовками на зиму, а одной из самых популярных является варенье. В связи с этим возникла идея проведения Дня варенья — праздника, олицетворяющего теплую семейную русскую традицию», — пояснил он.

В рамках праздника пензенцы смогут попробовать кондитерские и шоколадные изделия, мед, варенье, безалкогольные напитки, мороженое. Местные производители презентуют сладости и выпечку. Также гостей мероприятия ждут мастер-классы, культурная шоу-программа и приготовление в казане на костре варенья.

День варенья отметят в парке им. Белинского, Детском парке, сквере «Семейный», парке «Комсомольский», СП «Заря» в Ахунах и СП «Маяковский».

«Все желающие смогут принести на дегустацию свое варенье — от традиционного до экзотического. Проведем конкурс, определим победителей, поздравим именинников», — предложил мэр.

Праздник пройдет 15 сентября, уточнили в пресс-службе администрации города.