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Пензенцев приглашают на День варенья

8 сентября в 09:45 260 просмотров

Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил провести в Пензе День варенья.

«Летний период примечателен не только отдыхом, но и тем, что в это время хозяйки занимаются заготовками на зиму, а одной из самых популярных является варенье. В связи с этим возникла идея проведения Дня варенья — праздника, олицетворяющего теплую семейную русскую традицию», — пояснил он.

В рамках праздника пензенцы смогут попробовать кондитерские и шоколадные изделия, мед, варенье, безалкогольные напитки, мороженое. Местные производители презентуют сладости и выпечку. Также гостей мероприятия ждут мастер-классы, культурная шоу-программа и приготовление в казане на костре варенья.

День варенья отметят в парке им. Белинского, Детском парке, сквере «Семейный», парке «Комсомольский», СП «Заря» в Ахунах и СП «Маяковский».

«Все желающие смогут принести на дегустацию свое варенье — от традиционного до экзотического. Проведем конкурс, определим победителей, поздравим именинников», — предложил мэр.

Праздник пройдет 15 сентября, уточнили в пресс-службе администрации города.


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