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В Пензе планируют повысить престиж профессии лесничего (видео)

7 сентября в 20:18 190 просмотров
, на который пригласили сотрудников лесного колледжа, представителей лесничеств и студентов, провели на базе Пензенского государственного аграрного университета.

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В Пензе обсудили проблему нехватки кадров в лесной отрасли. Круглый стол, на который пригласили сотрудников лесного колледжа, представителей лесничеств и студентов, провели на базе Пензенского государственного аграрного университета.

50 лет — таков средний возраст пензенских лесников. Проблема кадров в этой сфере в последние годы стоит особо остро. В заседании, посвященном этой проблеме, в числе руководителей районных подразделений принял участие и директор «Камешкирско-лопатинского Лесничества» Виктор Голубев. В лесном хозяйстве он работает более 40 лет и хорошо помнит, как пришел в эту профессию.

«После института направляли в хозяйство, там обеспечивали жильем, но, конечно, должна быть отдача. А сейчас этого нет. Нужно повернуться лицом к специалистам, и обеспечить их всех необходимым», — сказал он.

Эксперты признают, что студенты, закончившие профильные учебные заведения, не стремятся работать по специальности. Да и желающих учиться тоже немного. Так, в единственном в регионе лесном колледже на очной форме обучаются всего 40 человек.

«Были годы, когда вообще не набирали группы, потому что никто не шел. 2018 год радует, одну сформировали, и, сделав анализ, пришли к тому, что примерно 25% - дети тех, у кого в семье есть представители этой профессии», — рассказал директор пензенского лесного колледжа Олег Вдовин.

Одна из причин дефицита кадров, по мнению собравшихся — это низкий престиж профессии лесничего, невысокая заработанная плата и отсутствие жилья в районах. Без федеральной поддержки и участия в госпрограммах по развитию сельских территорий, по словам специалистов, проблему не решить.

«Мы планируем выйти с инициативой от губернатора области в правительство РФ, чтобы в данный перечень, кроме социальных и сельскохозяйственных работников, внесли такую благородную профессию как лесничий», — сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин.

Кроме того, есть предложение заключать трехстороннее соглашение между абитуриентом, работодателем и образовательной организацией при приеме в учебные заведения. Это позволит облегчить трудоустройство и привлечь больше молодых специалистов в лесную сферу, сообщает телеканал «Экспресс».


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