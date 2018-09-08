Голодяев прокомментировал нежелание школьников идти в 10−11 классы (видео)

Пензенские подростки стали чаще уходить после девятого класса в средние специальные образовательные учреждения. В большинстве случаев свое нежелание идти в 10−11 классы они объясняли неуверенностью в успешной сдаче Единого государственного экзамена. Ситуацию прокомментировал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

«С введением ЕГЭ пришло понимание, что надо получить минимум знаний, а не просто отсидеть два года и получить аттестат. Сейчас многие выбирают среднее профессиональное, начальное профессиональное образование и в этом нет ничего такого», — прокомментировал он.

С 2022 года обязательным предметом при сдаче Единого госэкзамена станет иностранный язык. По мнению экспертов, это спровоцирует очередную волну ухода из школ после девятого класса. Ко всему прочему, в новом учебном году повысятся требования к старшеклассникам. Их начнут переводить на новые федеральные государственные образовательные стандарты, сообщает телеканал «Экспресс».