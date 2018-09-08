Путин предложил сократить период выплат пособия по безработице вдвое

Как сообщает РБК, период выплаты пособий предлагается сократить вдвое — с года до шести месяцев. Согласно этой поправке главы государства, на полугодовое пособие смогут рассчитывать те, кто был уволен по причинам, не связанным с нарушением трудовой дисциплины и другими виновными действиями, до увольнения проработал 26 недель.

Тем же, кто ищет работу впервые, был уволен за нарушение трудовой дисциплины или не успел проработать полгода, пособие хотят выплачивать в течение трех месяцев — вместо нынешних шести.

Безработные граждане, которые так и не трудоустроились, пока получали пособие, повторных выплат не получат, в то время как в настоящее время такая возможность есть, и общий период оказания денежной помощи может составлять до двух лет.

Нововведения не коснутся лиц предпенсионного возраста. Для них период выплат останется неизменным и будет составлять один год.