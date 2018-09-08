Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов финансовой системы с профессиональным праздником.

«Финансы — основа экономики Сурского края. Их стратегическое планирование, точный и сбалансированный бюджет надежно обеспечивают стабильность и благополучие Пензенской области. От вашего добросовестного труда и профессионализма во многом зависит успешное решение приоритетных задач, повышение качества жизни людей.

Радует, что в финансовой системе региона работают квалифицированные специалисты, которых выгодно отличают высокие деловые качества, компетентность и ответственное отношение к порученному делу, прекрасное знание бюджетного и налогового законодательства.

Особые слова признательности адресую ветеранам. Ваши обширные знания и богатый опыт бесценны для молодого поколения финансистов, готовых внести достойный вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала родного края», — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенским финансистам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых свершений и удачи во всех делах и начинаниях.