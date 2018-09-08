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Пензенцев призывают не жечь мусор рядом с домами

8 сентября в 11:55 228 просмотров

8 сентября в мэрии Пензы обсудили вопросы противопожарной безопасности в осенний период.

«Осенью дачники, жители частного сектора убирают прилегающую к своему дому территорию, жгут костры. Во избежание чрезвычайных ситуаций необходимо на постоянной основе проводить профилактические рейды с участием сотрудников Управления по делам ГОЧС Пензы», — подчеркнул глава администрации города Виктор Кувайцев.

Он отметил, что с жителями необходимо проводить беседы о недопущении сжигания мусора рядом с домом. Особое внимание Виктор Кувайцев поручил обратить на территории, где эпизодически бывают пожары — это границы Пензенского района, земля, прилегающая к Бессоновке, и другие.

«Вовремя принимайте меры — обновляйте опашку территорий», — сказал мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytse8743v_tolko_obshchimi_usiliyami_my_smozhem_navesti_poryadok_i_chistotu_v_gorode/

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