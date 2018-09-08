Названа самая популярная у туристов страна в мире

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN и данные доклада Всемирной туристской организации, первое место в рейтинге самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллионов человек), на втором месте — Испания (81,8 миллионов), на третьем — США (75,9 миллионов). В пятерке также Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).

Рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений возглавил Египет (рост на 55,1%), на втором месте — Того (46,7%), на третьем — Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).