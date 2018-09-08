Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
Биологи доказали эффективность одноразового питания
Путин предложил сократить период выплат пособия по безработице вдвое
Туроператор «Данко» прекращает свою деятельность
Ученые выяснили, почему одни люди потеют больше других
Кредитный рейтинг Свердловской области подняли второй раз за год
В Вологодской области на строительство школы выделили почти млрд руб
Здание Саратовской областной Думы ждет ремонт
Представитель Юлии Самойловой опроверг слухи о ее эмиграции
В Госдуму внесли пакет поправок по изменениям пенсионного законодательства
Полпредом президента РФ в ПФО стал Игорь Комаров

Названа самая популярная у туристов страна в мире

8 сентября в 12:27 208 просмотров
, которая является самой посещаемой в мире.

" data-title="Названа самая популярная у туристов страна в мире — Пенза-пресс, рунет за день">

Всемирная туристическая организация назвала страну, которая является самой посещаемой в мире.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN и данные доклада Всемирной туристской организации, первое место в рейтинге самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллионов человек), на втором месте — Испания (81,8 миллионов), на третьем — США (75,9 миллионов). В пятерке также Китай (60,7 миллионов) и Италия (58,3 миллионов).

Рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений возглавил Египет (рост на 55,1%), на втором месте — Того (46,7%), на третьем — Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).

Фотография: Фото Анны Балашовой

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...