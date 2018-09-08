Мэр Пензы Кувайцев: Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят

Первой темой на повестке дня стала ситуация с контейнерными площадками.

«Нужно определиться с алгоритмом, как содержать контейнерные площадки в нормативном состоянии. Если где-то решает проблему установка отдельно стоящих контейнеров — давайте сделаем, чтобы не было громадных закиданных территорий», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он поручил пригласить представителей организаций, ответственных за вывоз мусора, и поинтересоваться, почему работы не производятся вовремя. Также мэр посоветовал призывать к ответственности жителей города, которые устраивают свалки.

«Мы понимаем, что это муниципальная территория, стараемся, убираем, но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Только общими усилиями мы сможем навести порядок и чистоту в городе», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он поручил своему заместителю Сергею Волкову организовать выездное совещание и проинспектировать состояние контейнерных площадок города.

Также глава администрации города поручил главам районных администраций подготовиться к осеннему месячнику.

«Заранее определите места, где будем сажать деревья, призывайте жителей города принять в этом благом деле активное участие, заготовьте достаточное количество посадочного материала», — сказал он.