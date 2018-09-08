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Мэр Пензы Кувайцев: Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят

8 сентября в 12:59 206 просмотров
, связанные с благоустройством города.

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8 сентября в мэрии Пензы обсудили вопросы, связанные с благоустройством города.

Первой темой на повестке дня стала ситуация с контейнерными площадками.

«Нужно определиться с алгоритмом, как содержать контейнерные площадки в нормативном состоянии. Если где-то решает проблему установка отдельно стоящих контейнеров — давайте сделаем, чтобы не было громадных закиданных территорий», — сказал мэр Виктор Кувайцев.

Он поручил пригласить представителей организаций, ответственных за вывоз мусора, и поинтересоваться, почему работы не производятся вовремя. Также мэр посоветовал призывать к ответственности жителей города, которые устраивают свалки.

«Мы понимаем, что это муниципальная территория, стараемся, убираем, но чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Только общими усилиями мы сможем навести порядок и чистоту в городе», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Он поручил своему заместителю Сергею Волкову организовать выездное совещание и проинспектировать состояние контейнерных площадок города.

Также глава администрации города поручил главам районных администраций подготовиться к осеннему месячнику.

«Заранее определите места, где будем сажать деревья, призывайте жителей города принять в этом благом деле активное участие, заготовьте достаточное количество посадочного материала», — сказал он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytse8743v_tolko_obshchimi_usiliyami_my_smozhem_navesti_poryadok_i_chistotu_v_gorode/

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