Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
Заречный на 60-летие получил от региона и «Росатома» 10 млн рублей
Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
В Нижнем Ломове проходит спартакиада пензенских трудовых коллективов
В Пензе кадеты собрались на турслет и ели уху на костре
Мэр Пензы Кувайцев: Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят
Белозерцев: Финансы — основа экономики Пензенской области
Пензенцев приглашают на День варенья
Погода в Пензе на 8 сентября
В Кузнецке может появиться новый перевозчик
В Пензу приехали кардиологи из Канады, Италии и Германии

Пензенцев приглашают на фестиваль «Садовод» на ул. Славы

8 сентября в 13:34 214 просмотров
«Садовод» (0+).

" data-title="Пензенцев приглашают на фестиваль «Садовод» на ул. Славы — Пенза-пресс, рунет за день">

8 сентября в сквере на ул. Славы в центре Пензы организован фестиваль «Садовод» (0+).

На ярмарке можно приобрести картофель, яблоки, капусту, мед и другую продукцию, выращенную на территории региона, по минимальным ценам.

Также представлен широкий выбор саженцев винограда, кустарников и плодово-ягодных насаждений.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/priglashaem_penzentsev_na_festival_sadovoda/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...