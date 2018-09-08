Пензенцев приглашают на фестиваль «Садовод» на ул. Славы

На ярмарке можно приобрести картофель, яблоки, капусту, мед и другую продукцию, выращенную на территории региона, по минимальным ценам.
Также представлен широкий выбор саженцев винограда, кустарников и плодово-ягодных насаждений.
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8 сентября в сквере на ул. Славы в центре Пензы организован фестиваль «Садовод» (0+).
На ярмарке можно приобрести картофель, яблоки, капусту, мед и другую продукцию, выращенную на территории региона, по минимальным ценам.
Также представлен широкий выбор саженцев винограда, кустарников и плодово-ягодных насаждений.