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Биологи доказали эффективность одноразового питания

8 сентября в 15:33 188 просмотров
, как количество приемов пищи в день отразится на организме.

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Биологи из Национального института здоровья США выяснили, как количество приемов пищи в день отразится на организме.

Как сообщает портал «Актуальные новости» со ссылкой на издание Cell Metabolism, под руководством профессора Сары Митчелл группа отобрала 292 четырехмесячных самца, которых поделили в зависимости от диеты. Часть мышей кормили высококалорийной пищей весь день, другим снизили уровень калорийности. Третья группа грызунов ела оба вида корма, но в строго ограниченное время: примерно в три часа дня животным позволяли съесть всю предложенную еду разом.

Ученые записывали болезни, возникавшие у грызунов, и их смертность. Оказалось, что у голодающих мышей лучше функционировали органы брюшной полости. При этом к смерти приводили схожие симптомы, связанные зачастую с печенью.


Первыми умирали мыши из контрольной группы. На 13−15 недель позже — мыши, евшие раз в день такую же пищу. А спустя 25−28 недель после контрольной группы умирали животные, питавшиеся некалорийным кормом раз в день.

Исследователи сделали вывод об эффективности одноразового питания и снижения калорий в еде.


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