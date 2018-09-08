Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей

На ярмарке были представлены семена, саженцы яблони, груши, малины, винограда, вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, смородины, крыжовника, ежевики, цветочная рассада, отмечает пресс-центр облправительства. Также по ценам ниже рыночных можно было купить овощи, фрукты и картофель, грибы, мед, ягоды, овощные и плодовые консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Иван Белозерцев отметил своевременность и значимость подобных мероприятий как для товаропроизводителей, так и для пензенцев. Он пообщался с фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств в ходе ярмарки. Предприниматели сообщили главе региона о получении грантов на развитие хозяйств, которые позволяют им расширять посевные площади и производство.

«Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей. Это очень важно», — подчеркнул губернатор.