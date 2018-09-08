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Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей

8 сентября в 15:57 156 просмотров
«Садовод» на ул. Славы.

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8 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил фестиваль «Садовод» на ул. Славы.

На ярмарке были представлены семена, саженцы яблони, груши, малины, винограда, вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, смородины, крыжовника, ежевики, цветочная рассада, отмечает пресс-центр облправительства. Также по ценам ниже рыночных можно было купить овощи, фрукты и картофель, грибы, мед, ягоды, овощные и плодовые консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Иван Белозерцев отметил своевременность и значимость подобных мероприятий как для товаропроизводителей, так и для пензенцев. Он пообщался с фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств в ходе ярмарки. Предприниматели сообщили главе региона о получении грантов на развитие хозяйств, которые позволяют им расширять посевные площади и производство.

«Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей. Это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/106619/

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