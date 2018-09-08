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Браконьеры пытались перевезти из Приморья в Китай убитых тигров — СМИ

8 сентября в 17:33 228 просмотров

Приморские пограничники изъяли у китайских и российских браконьеров части туш и внутренние органы диких животных — амурского тигра и бурого медведя.

Как телеканалу «360» сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ по Приморскому краю, у подозреваемых нашли черепа и кости амурского тигра, 100 лап и 40 внутренних органов бурого медведя, а также 70 шкур изюбря и соболя. Предположительно, мужчины намеревались отвезти товар контрабандой в Китай.

Специалисты «Центра Амурский тигр» выяснили, что обнаруженные фрагменты принадлежат 19 особям амурского тигра, убитым в разные годы. Специалисты оценивают ущерб в 40 миллионов рублей. Проводится доследственная проверка.

Фотография: Скриншот: https://pixabay.com/ru/сибирский-тигр-тигр-сибирский-1209680/

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