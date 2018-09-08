На тротуарах по ул. М. Горького и Бакунина выкладывают плитку

В Пензе продолжается ремонт тротуаров на улицах Максима Горького и Бакунина. 8 сентября состояние пешеходной зоны оценил мэр Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в момент прибытия мэра велась укладка тротуарной плитки. Виктор Кувайцев поручил директору Департамента ЖКХ города провести претензионную работу в отношении подрядчика, чтобы он скорее завершил работы. Согласно контракту, объект должен был быть сдан еще 1 сентября.

Также глава администрации распорядился привести в порядок все приствольные круги на отремонтированной части пешеходной зоны.

«Вначале нужно убрать из них мусор, песок, затем засыпать их черноземом. До понедельника необходимо эту работу выполнить», — распорядился он.