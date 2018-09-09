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В Пензе за ремонтом ул. Попова будет следить куратор

9 сентября в 09:31 170 просмотров
, чтобы проверить ход реконструкции дороги.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев рано утром 9 сентября побывал на ул. Попова, чтобы проверить ход реконструкции дороги.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, улицу удалось включить в проект «Безопасные и качественные дороги» благодаря экономии средств по результатам торгов. Здесь планируется расширение дороги, создание парковки.

Работы на объекте идут с 7 часов утра. Дорогу расширяют до двух полос по 3,5 метра, устанавливают бордюрный камень.

«Параллельно с ремонтом дорожного полотна необходимо вести работу по устройству парковочного пространства», — отметил Виктор Кувайцев.

Он поручил закрепить за участком куратора от заказчика, который оперативно решал бы любые проблемные вопросы.

Напомним, на Западной поляне также идут большие работы по благоустройству зеленых зон. В частности, скоро областной центр пополниться Учительским и Молодежным скверами.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/remont_dorog_prodolzhaetsya_popova/

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