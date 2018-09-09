На юбилее Заречного выступил Евгений Маргулис

В Пензенской области на 60-лети города Заречного выступил культовый музыкант Евгений Маргулис.

Его регалии можно перечислять бесконечно: Заслуженный артист Российской федерации, певец, композитор, гитарист, экс-участник группы «Машина времени» и «Воскресенье». Славится как исполнитель блюзовых композиций.

Он исполнил потрясающие блюзовые песни. Предлагаем вам насладиться видео (0+; само выступление — с 19:19) с концерта.

«С праздником, братцы! Я хочу вам сказать, что я впервые выступаю на юбилее города, который младше меня», — отметил он.

Напомним, на Дне города в Заречном побывали губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев. Заречный на 60-летие получил от региона и «Росатома» 10 млн рублей.

Все видео (0+) с праздника можно найти в группе «Это Пенза, Карл!«