В. Бирюков: Пенза заслуживает регулярного фестиваля кукольных театров

С 8 по 10 сентября на различных площадках Пензы представлены по три театра и их спектакли. На часть постановок билеты уже раскуплены, на некоторые еще можно успеть их приобрести.

7 сентября в 15.00 состоялось открытие фестиваля, на котором присутствовала глава областного минкульта Татьяна Курдова. На «Улитку» приехали гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновска, Болгарии.

Художественный руководитель пензенского театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков рассказал о планах «Улитки»: «Мы планируем сыграть три спектакля. Еще будет постановки шести театров. Заметьте, все приезжают в Пензу впервые, кроме тетра им. С. В. Образцова — они у нас второй раз.

Пенза заслуживает иметь собственный фестиваль и не просто фестиваль, а регулярный фестиваль, как это проходит и в Рязани, и в Екатеринбурге, где действительно он статусный и имеет большое значение для города. Но в силу финансовых возможностей у нас получается проводить их в круглые даты».

9 и 10 сентября можно побывать на следующих спектаклях (билеты можно приобрести в кассе театра «Кукольный дом»)

Амир Вахитов, студент ПГУ (в рамках проекта «День в редакции»)