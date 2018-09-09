Фестиваль «Улитка». В Пензе спектакль «Убить Кароля» прошел при аншлаге

Постановка режиссера Владимира Бирюкова — обладатель «Золотой маски». Пензенский зритель давно ее не видел (она ушла из регулярного репертуара), поэтому билеты были раскуплены задолго до начала фестиваля. Зрителям, среди которых были участники «Улитки», не хватало мест в зале. Некоторым пришлось расположиться на дополнительных стульях, на полу, но это нисколько не смутило тех, кто хотел увидеть «Убить Кароля».

Как, приветствуя зрителей, сказал худрук «Кукольного дома» и режиссер Владимир Бюрюков, этот спектакль — о страхе перед начальством. Мы все знаем, что это такое, и сталкивались с этим. Но это — только вершина.

Постановка переносит нас в советское время. Из динамиков звучит голос Леонида Брежнева. В интерьере, одежде героев угадывают признаки того времени. «Убить Кароля» после себя оставляет массу мыслей и эмоций, вновь и вновь мысленно заставляя возвращаться к сюжету.

В квартиру к интеллигенту, врачу, приходят двое — рассеянный дедушка и мужчина (мы не знаем, кто он, но по костюму напоминает нам чекиста). Они разрушают спокойный мир доктора, где он слушает классическую музыку, поливает цветы и пьет коктейли. Они требуют подобрать дедушке очки, чтобы убить некоего Кароля.

Ничтожные и недалеки гости буквально ломают интеллигента. Они недалеки, не умеют читать и не утруждают себя философскими рассуждениями о жизни, но диктуют, как нужно делать и как жить только по тому, что у них с собой есть ружье.

В итоге доктор сломался, чтобы спасти себя, он, по сути, подставил постороннего человека, которого убили. Конец печален — интеллигент выбросился из окна.

Спектакль наполнен интересными режиссерскими находками, деталями и эффектами. Если будет возможность, обязательно сходите на него.

9 и 10 сентября можно увидеть и другие спектакли в рамках «Улитки».