В Пензе ремонт по программе БКД завершат к 1 октября (видео)

По словам вице-мэра Юрия Ильина, работы по контракту будут считаться выполненными только при полном благоустройстве отремонтированных участков. Об этом шла речь в эфире программы «События и мнения» ()12+ на радио «Эхо Пензы».
«Из 87 улиц у нас практически все завершено. Где-то надо вывести бордюр, где-то надо прибраться, где-то — восстановить газон. В общем и целом мы закончили программу, у нас осталась часть объектов, отторгованных на экономию», — рассказал Юрий Ильин.
На сэкономленные средства отремонтируют улицы Аустрина, Чкалова, Средняя и Бакунина. Кроме того, в порядок приведут тротуары, в том числе — прилегающие к автомагистралям, которые отремонтировали по федеральной программе.
Завершить все работы должны до 1 октября, сообщает «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.