В Пензе ремонт по программе БКД завершат к 1 октября (видео)

В Пензе завершается реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». По программе отремонтировали 87 объектов, при этом их протяженность, по сравнению с прошлым годом, выросла на треть и составила около ста километров.

По словам вице-мэра Юрия Ильина, работы по контракту будут считаться выполненными только при полном благоустройстве отремонтированных участков. Об этом шла речь в эфире программы «События и мнения» ()12+ на радио «Эхо Пензы».

«Из 87 улиц у нас практически все завершено. Где-то надо вывести бордюр, где-то надо прибраться, где-то — восстановить газон. В общем и целом мы закончили программу, у нас осталась часть объектов, отторгованных на экономию», — рассказал Юрий Ильин.

На сэкономленные средства отремонтируют улицы Аустрина, Чкалова, Средняя и Бакунина. Кроме того, в порядок приведут тротуары, в том числе — прилегающие к автомагистралям, которые отремонтировали по федеральной программе.

Завершить все работы должны до 1 октября, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.