В Пензе двор на ул. Глазунова превратился в огромную помойку (видео)

Разбитые стекла, пакеты мусора, доски от снесенных домов и огромная куча сломанных веток — все это можно было найти в одном из дворов микрорайона Арбеково в Пензе. Причем, рядом с детской площадкой. Такую картину на улице Глазунова местные жители наблюдают уже несколько месяцев.

Свалка начала расти после того, как снесли ветхие постройки. За помощью люди обратились к активистам областного отделения Русского географического общества, которые сейчас реализуют экологический проект.

Детей местные жители без присмотра не оставляют — бояться как бы те не поранились. Площадку за домом № 7 по улице Глазунова считают опасной. Рядом с детскими каруселями недавно образовалась свалка — повсюду разбросаны разбитые стекла. На территории, где в конце весны снесли ветхие постройки, начал скапливаться мусор. За лето здесь произошло два пожара.

Проблемы во дворе на улице Глазунова появились еще год назад. Как ни странно, все началось с попытки благоустройства.

«Коммунальные службы обрубили деревья, благополучно сложили их в кучу и оставили. Она обросла уже травкой, бутылками, пакетами. Обращались в администрацию, там сказали, что вы можете своими силами и их транспортом вывезти эту кучу. Но мы погрузить и разгрузить это не можем своими силами», — рассказала Елена Портянкина, жительница дома № 7 по ул. Глазунова.

Со своей проблемой люди решили обратиться к представителям областного отделения Русского географического общества. Под патронажем РГО в Пензе реализуют масштабный проект «Экологический патруль Зеленой волны» (0+). Общественники зафиксировали нарушения правил благоустройства и включили свалку в свой отчет.

Экологический проект РГО также подразумевает проведение акций по уборке стихийных свалок. Волонтеры, в том числе — школьники и студенты, помогли сотрудникам администрации в Бессоновке ликвидировать мусорные навалы в окрестностях села.

Экологический патруль готов прийти на помощь и жителям улицы Глазунова, сообщает «Экспресс» (видео предоставлено телеканалом).