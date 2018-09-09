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Пензенские школьники помогли парку Белинского с уборкой (видео)

9 сентября в 16:28 132 просмотра
«Мы -посланники добра» (0+) воспитанники Центра образования провели уборку мусора в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Причем наводить порядок на территории одного из любимых мест отдыха горожан помогали ребята разных возрастов.

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Пензенские школьники помогли сделать город чище. В рамках акции «Мы -посланники добра» (0+) воспитанники Центра образования провели уборку мусора в парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского. Причем наводить порядок на территории одного из любимых мест отдыха горожан помогали ребята разных возрастов.

Листья, обертки от конфет и не только убрали с газонов парка. Под руководством своих преподавателей воспитанники пензенского Центра образования вооружившись граблями и мешками для мусора навели порядок на одной из аллей. Решение провести уборку приняли сами школьники на совете старшеклассников.

«Мы захотели присоединиться к тому огромному количеству ребят и взрослых, которые дарят добро бескорыстно. Отрадно, что, прежде всего, это исходило от ребят. Мы захотели стать частью волонтерского движения», — рассказала Инна Орлова, директор Пензенского центра образования.

Ежегодно состав учеников Центра образования почти полностью обновляется, поэтому для большинства участие в экологической акции — в новинку. Те же, кто не в первый раз помогает наводить порядок в городе, привели своих друзей.

Эта экологическая акция — не единичная. Центр образования заключил с парком договор, согласно которому школьники будут регулярно помогать поддерживать в городской зоне отдыха чистоту. Кроме того, на следующей неделе волонтеры проведут для своих сверстников из Первомайского района квест-игру (0+). Предполагается, что такие акции станут ежемесячными, сообщает «Экспресс» (видео предоставлено телеканалом).


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