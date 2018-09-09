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Рабочие пришли на ремонт теплотрассы позже мэра Кувайцева

9 сентября в 12:58 302 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев рано утром 9 сентября осмотрел ход ремонта теплотрассы в центре города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, градоначальник приехал на улицу Чкалова, где на пересечении с улицей Богданова работы ведет филиал ПАО «Т Плюс». Рано утром на месте был только экскаваторщик. Он сообщил Виктору Кувайцеву, что рабочие придут к 8 часам.

«Осень непредсказуемая. Нужно работать весь световой день. У людей нет воды, после ремонтных работ нужно восстановить благоустройство, пока позволяют погодные условия», — возмутился мэр.

Затем он спустился по улице Чкалова вниз. Там находится еще один объект, который ремонтирует ПАО «Т Плюс». Работы должны были завершить до 4 сентября. Поэтому Виктор Кувайцев поручил директору Департамента ЖКХ Максиму Иванкину принять меры по решению проблемы, связанной со срывом сроков работ.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_podgotovka_k_zimnemu_periodu_prioritetnaya_zadacha/

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