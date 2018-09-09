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Пензенскую туристическую продукцию представят в Москве

9 сентября в 14:13 194 просмотра

Пензу презентуют на Международной туристической выставке. Она пройдет с 10 по 13 сентября в Москве. Участие в ней примут представители более 50 стран.

Международный туристический форум пройдет в 24 раз. Второй год подряд в его работе будет принимать участие делегация Пензенской области. В Москву отправятся представители регионального минкульта, сотрудники нескольких туристических фирм, а также сельских здравниц. На стенде представят путеводители, карты Пензенской области, буклеты, которые рекламируют местные маршруты, а также сувенирную продукцию, сообщает «Экспресс».

«Надеемся, что мы найдем не только партнеров по дальнейшему развитию внутреннего туризма на территории Пензенской области, но и что сможем дополнительно пригласить специалистов на пресс-тур, который в Пензенской области пройдет в сентябре», — рассказал Алексей Уколов, начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области.


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