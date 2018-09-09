Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе двор на ул. Глазунова превратился в огромную помойку
Рабочие пришли на ремонт теплотрассы позже мэра Кувайцева
Юбилей Заречного завершился фантастическим фейерверком
В Пензе за ремонтом ул. Попова будет следить куратор
Погода в Пензе на 9 сентября
На тротуарах по ул. М. Горького и Бакунина выкладывают плитку
Заречный на 60-летие получил от региона и «Росатома» 10 млн рублей
Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
В Нижнем Ломове проходит спартакиада пензенских трудовых коллективов
В Пензе кадеты собрались на турслет и ели уху на костре

Пензенцы спорят из-за снятого на дороге видео

9 сентября в 14:35 286 просмотров
в Сети обсуждают видео, снятое на регистратор. На нем зафиксирован спорный маневр на одной из дорог.

" data-title="Пензенцы спорят из-за снятого на дороге видео — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенцы в Сети обсуждают видео, снятое на регистратор. На нем зафиксирован спорный маневр на одной из дорог.

Автор ролика утверждает, что одно из авто совершило обгон справа, что запрещено. Однако другие говорят, что это разрешенное опережение.

«Вот когда будет написано, что нельзя в одной полосе в два ряда ехать, тогда это будет нарушением. Поскольку нигде запрет на такой маневр не прописан, то он разрешается. Разрешается все, что явным образом не запрещается», — написал пользователь Дмитрий.

Чтобы разобраться в ситуации, автору ролику предложили обратиться в ГИБДД. Многим также напомнили о необходимости обновить знания Правил дорожного движения.

Фотография: https://vk.com/avtohampenza

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...