Пензенцы спорят из-за снятого на дороге видео

Автор ролика утверждает, что одно из авто совершило обгон справа, что запрещено. Однако другие говорят, что это разрешенное опережение.
«Вот когда будет написано, что нельзя в одной полосе в два ряда ехать, тогда это будет нарушением. Поскольку нигде запрет на такой маневр не прописан, то он разрешается. Разрешается все, что явным образом не запрещается», — написал пользователь Дмитрий.
Чтобы разобраться в ситуации, автору ролику предложили обратиться в ГИБДД. Многим также напомнили о необходимости обновить знания Правил дорожного движения.