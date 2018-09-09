Пензенцы спорят из-за снятого на дороге видео

Пензенцы в Сети обсуждают видео, снятое на регистратор. На нем зафиксирован спорный маневр на одной из дорог.

Автор ролика утверждает, что одно из авто совершило обгон справа, что запрещено. Однако другие говорят, что это разрешенное опережение.

«Вот когда будет написано, что нельзя в одной полосе в два ряда ехать, тогда это будет нарушением. Поскольку нигде запрет на такой маневр не прописан, то он разрешается. Разрешается все, что явным образом не запрещается», — написал пользователь Дмитрий.

Чтобы разобраться в ситуации, автору ролику предложили обратиться в ГИБДД. Многим также напомнили о необходимости обновить знания Правил дорожного движения.