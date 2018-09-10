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Пензенцы смогут сообщить о проблемах со светом в режиме online

10 сентября в 09:22 208 просмотров
«МРСК Волги» (Саратовская, Самарская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика) в тестовом режиме начал работать портал ГК «Россети» «Светлая страна». Это поможет вывести взаимодействие компании и потребителей на новый уровень.

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С 10 сентября в регионах зоны ответственности ПАО «МРСК Волги» (Саратовская, Самарская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика) в тестовом режиме начал работать портал ГК «Россети» «Светлая страна». Это поможет вывести взаимодействие компании и потребителей на новый уровень.

В частности, помощью портала потребители могут оставить сообщения о проблемах, например, об отключении электроэнергии, колебаниях напряжения, дефектах электрооборудования и др. Все сообщения будут обрабатываться в единой службе модерации ПАО «Россетти» и давать ответы в течение восьми дней.

Главная цель создания портала (0+) — предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электроэнергии в режиме online, улучшить качество обслуживания и повысить оперативность реагирования на обращения, связанные с происшествиями на сетях.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "МРСК Волги"

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