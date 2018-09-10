Пензенцы смогут сообщить о проблемах со светом в режиме online

В частности, помощью портала потребители могут оставить сообщения о проблемах, например, об отключении электроэнергии, колебаниях напряжения, дефектах электрооборудования и др. Все сообщения будут обрабатываться в единой службе модерации ПАО «Россетти» и давать ответы в течение восьми дней.
Главная цель создания портала (0+) — предоставить населению возможность быстрой связи с поставщиком электроэнергии в режиме online, улучшить качество обслуживания и повысить оперативность реагирования на обращения, связанные с происшествиями на сетях.