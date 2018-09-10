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В России перестанут продавать поваренную соль

10 сентября в 09:22 178 просмотров
«Известиям» сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», в которую входят крупнейшие отечественные производители соли.

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В 2019 году в России перестанут продавать поваренную соль. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», в которую входят крупнейшие отечественные производители соли.

С 1 сентября вступил в силу новый ГОСТ «Соль пищевая. Общие технические условия», согласно которому вместо некорректного наименования «поваренная», применяемого по традиции для всех видов соли, на упаковке российских товаров будет написано «Соль пищевая».

Эксперты отмечают, что «поваренной принято считать соль, полученную путем солеварения, на практике сейчас только выварочная соль проходит стадию технологического процесса выварки».

Также в новую продукцию перестанут добавлять йодид калия. Производители будут использовать лишь йодат калия, ввиду его способности увеличивать срок годности товаров с 9−12 месяцев до 18, а также в связи с сохранением в этой добавке фактической массовой доли йода в течение 24 месяцев.

Компании уверены, что изменение дизайна упаковки в связи с нововведениями не повлечет увеличения цены товаров.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BF%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B-1884166/

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