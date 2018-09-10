Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
Россиян «атакуют» новые штаммы гриппа
В России перестанут продавать поваренную соль
Браконьеры пытались перевезти из Приморья в Китай убитых тигров — СМИ
Биологи доказали эффективность одноразового питания
Названа самая популярная у туристов страна в мире
Путин предложил сократить период выплат пособия по безработице вдвое
Туроператор «Данко» прекращает свою деятельность
Ученые выяснили, почему одни люди потеют больше других
Кредитный рейтинг Свердловской области подняли второй раз за год
В Вологодской области на строительство школы выделили почти млрд руб

Учителя будут искать потенциальных преступников в начальной школе

10 сентября в 09:36 174 просмотра
, сообщают «Известия».

" data-title="Учителя будут искать потенциальных преступников в начальной школе — Пенза-пресс, рунет за день">

В Минпросвещения разработали методические рекомендации по профилактике проблемного поведения учащихся младших классов, сообщают «Известия».

Отмечается, что рекомендации направлены на «формирование законопослушного социально одобряемого поведения». Педагогам советуют обращать внимание на насилие по отношению к другим детям и на косвенные признаки: чрезмерное упрямство, вспыльчивость, повышенный интерес к оружию.

Если тревожных признаков много, учитель встретится с родителями «проблемного» ребенка. В случае необходимости будет собран консилиум специалистов, определяющий дальнейшую работу со школьником, чтобы скорректировать его поведение.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...