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Пензенцы просят восстановить изуродованный тротуар

10 сентября в 10:29 142 просмотра
, которая проводила ремонт теплотрассы и, по их словам, повредила тротуар на ул. Каракозова.

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Жители Пензы просят призвать к ответственности компанию, которая проводила ремонт теплотрассы и, по их словам, повредила тротуар на ул. Каракозова.

«После капитального ремонта участка тепломагистрали на улице Каракозова, в районе административного здания № 3 к2 на ул. Насосной, разрушили тротуар. Ходить по грязному песку и камням невозможно, приходится выходить на проезжую часть. Скоро будут дожди, и, соответственно, вся грязь будет и на проезжей части, бордюра здесь нет. Просим решить проблему и разобраться с сетевиком», — написал горожанин в соцсети.

Пост поддержали подписчики группы. Редакция по этой жалобе направила официальный запрос в мэрию.

Фотография: скриншот https://vk.com/black_pnz?z=photo-91532751_456263156%2Fwall-91532751_482785

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