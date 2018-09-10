Пензенцы просят восстановить изуродованный тротуар

Жители Пензы просят призвать к ответственности компанию, которая проводила ремонт теплотрассы и, по их словам, повредила тротуар на ул. Каракозова.

«После капитального ремонта участка тепломагистрали на улице Каракозова, в районе административного здания № 3 к2 на ул. Насосной, разрушили тротуар. Ходить по грязному песку и камням невозможно, приходится выходить на проезжую часть. Скоро будут дожди, и, соответственно, вся грязь будет и на проезжей части, бордюра здесь нет. Просим решить проблему и разобраться с сетевиком», — написал горожанин в соцсети.

Пост поддержали подписчики группы. Редакция по этой жалобе направила официальный запрос в мэрию.