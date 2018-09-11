Регби, футбол, хоккей. Пензенский спорт ждут большие перемены

Осень для болельщиков — это, в первую очередь, новый спортивный сезон. Однако не секрет, что у ряда пензенских клубов были проблемы: «Зенит» и «Империя» испытывали трудности с финансами, у «Дизеля» в очередной раз сменился тренер. ИА «Пенза-Пресс» решило узнать, какие перспективы есть у команд и ждут ли пензенский спорт перемены.

Регби

Начнем, пожалуй, с регби. В последние годы команда испытывала трудности, в том числе — финансовые. Однако сейчас, судя по всему, решение найдено. Пензенское регби ожидают глобальные перемены в связи с появлением спонсора. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Спонтанно заехал на стадион «Труд», где застал наших регбистов. Сегодня есть хорошие перспективы для команды — достигнута договоренность с РЖД о поддержке пензенского регби. pic.twitter.com/gvTFRbzWD6 — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 5 сентября 2018 г.

В чем суть перемен, объяснил руководитель комитета по физической культуре и спорту Пензы Владислав Чесноков.

По его словам, будет создана новая команда «Локомотив-Пенза».

«Стоит задача — собрать лучших игроков «Империи», вернуть тех, кто уехал, и из них создать костяк новой команды. Клуб будет выступать в Высшей лиге. Главная цель — это победа в чемпионате. С тем финансированием, которое имеет «Локомотив», перспективы у клуба хорошие.

Содержать два топовых клуба нет смысла, поэтому на базе «Империи» мы планируем создать школу развития регби и формировать спортивный резерв. «Локомотив» уже помогает клубу «Империя», они понимают, что в какой-то степени становятся преемниками», — отметил он.

Что немаловажно, новая команда не будет финансироваться из бюджета. Она будет полностью спонсорской, муниципальные деньги пойдут только на спортивную подготовку детей".

Все эти изменения произойдут к новому сезону, а пока «Империя» продолжает выступлление.

Одной из проблем пензенского регби было отсутствие спортивной базы. Этот вопрос сейчас — на стадии решения. Так, готовится техническое задание на реконструкцию стадиона «Пенза».

«Стоит задача на 2019−2022 годы войти в федеральную программу по реконструкции стадионов, готовим документы. «Пензу» будем реконструировать под задачи центра развития регби. Несколько лет назад этот вопрос уже обсуждался, но тогда речь шла только о восстановлении поля, это стоило порядка 12 млн рублей. Сейчас планируется реконструкция всего стадиона: зданий, спортзала, трибун, раздевалок и т. д. », — рассказал чиновник.

А пока новый клуб будет тренироваться на стадионе «Труд», а проводить матчи — на «Первомайском». Последний, по словам Владислава Чеснокова, полностью устраивает спортсменов.

Футбол

В планах — по такому же принципу сформировать и развитие футбола. Только здесь зашли с обратной стороны. Сейчас в городе работает «Центр развития футбола «Зенит». На его базе готовят детей, играет взрослая команда.

«После Чемпионата мира в разы увеличилось количество детей, которые хотят играть в футбол. Мы готовим их на базе спортшколы № 8 и на базе «Зенита». Так вот, если муниципальное задание — 350 человек, то только во время презентации спортшкол записались порядка 800 человек. Будем открывать платные классы, отбирать талантливых ребят. В перспективе они смогут перейти в бесплатную школу футбола и получить шанс играть как профессионалы. Кроме того, у нас открылись футбольные классы. Дети есть, ребята перспективные. Осталось их подготовить. Сейчас активно подбираются тренерские кадры, люди проходят обучение в Москве, получают сертификаты допуска тренерской работы на разных уровнях», — сообщил руководитель городского спорткомитета.

Что касается основной команды, то здесь больше всего болельщиков волнует вопрос — когда «Зенит» вернется в профессиональную лигу? По словам Владислава Чеснокова, второй дивизион — не самоцель.

«В чем мы видим проблему «Зенита»? Он на 95% состоял из покупных игроков, и наши ребята из молодежки оставались невостребованными, они не имели перспектив. Сейчас мы говорим им, что «Зенит» для них открыт и он станет первой ступенью в их спортивной карьере. Ведь если футболист хорошо играет, его заметят и во второй, и в третьей лиге.

Есть задача вернуться во второй дивизион, но не стоит цель сделать это несмотря ни на что. Если мы пойдем по прежнему сценарию, то в этом нет никакого смысла. Надо воспитать своих игроков, создать именно пензенский костяк команды. И если мы эту задачу выполним, есть смысл возвращаться. Конечно, мы не сможем обойтись без покупных спортсменов, потому что надо закрывать слабые места, надо усиливать команду. Но это все равно будет пензенский футбол. Но на достижение этой цели нужно время, порядка трех-четырех лет, чтобы вырастить спортсменов», — подчеркнул он.

Но уже сейчас первые шаги сделаны: «Зенит» практически полностью состоит из пензенцев, вернулись спортсмены, которые ранее уезжали.

«Пять или шесть игр они выиграли подряд. Развитие команды видно», — отметил Владислав Чесноков.

Сейчас «Зенит» — полностью на бюджетном финансировании. Пока команда не профессиональная, это возможно. Но как только она перейдет во вторую лигу, без генерального спонсора — никуда.

«Для выхода во вторую лигу спонсор просто необходим, сейчас команда не профессиональная, и муниципалитет может ее содержать, но профессиональную не имеет права. Из бюджета можно финансировать детей, молодежку», — пояснил чиновник.

Однако вопрос поиска спонсора — дело не только непростое, но и рискованное, отмечает Владислав Чесноков. Ведь важно выстроить систему работы так, чтобы потом не пришлось разбираться с долгами.

«Раньше у нас функционировал МАУ «ФК «Зенит», но мы были вынуждены открыть новое учреждение, перевести туда стадион, детей и команду. Дело в том, что ФК «Зенит» накопил долги, который муниципалитет просто не имеет права отдавать, они связаны с привлеченными средствами. Сейчас рассматривается вопрос о ликвидации и его банкротстве. Но это на развитие футбола уже никак не влияет.

Сейчас вопрос со спонсором не стоит остро, потому что «Зенит» играет в третьей лиге. Но важно будет организовать взаимодействие правильно, по закону, без наращивания долгов. Чтобы если спонсор вдруг решит уйти, это не отразилось на юрлице и муниципалитете», — объяснил руководитель спорткомитета.

Хоккей

Ну и, конечно, хоккейная команда «Дизель», которая начала выступление в новом сезоне. Задача у нее, как всегда, одна — выход в плей-офф.

«Это профессиональный клуб и главная задача — успешное участие в чемпионате ВХЛ, выход в плей-офф чемпионата, в топ-16. Средства надо изыскивать, чтобы не из бюджета команда финансировалась, а из других источников. Эту работу ведем», — рассказал министр спорта и физической культуры региона Григорий Кабельский.

По его словам, сейчас команда полностью содержится за счет бюджета, проблем с финансами возникнуть не должно. По регламенту ВХЛ, на сезон финансирование клуба должно быть не менее 100 млн рублей. Здесь играет свою роль и расширение лиги, например, в этом году «желто-синим» предстоят поездки в Китай, а это совсем другие расходы. Кроме того, остается вопрос с долгами.

«Путем ряда механизмов, клуб формально вышел из состояния банкротства. Но практически столько же долгов и осталось, сколько было. Ведется в этом направлении работа, чтобы инвесторы, спонсоры отказались о части долгов», — пояснил министр.

Каждый сезон болельщикам представляют нового тренера команды, что вызывает вопросы.

«Тренеры и меняются, потому что не могут выполнить задачу — выход в плей-офф. Были и молодые, и опытные наставники. Пока рано говорить о качествах Алексея Ваулина как тренера взрослой команды. Если начнут сезон успешно, значит, мы все сделали правильно. В предсезонных турнирах «Дизель» занял последние места, начало сезона также неудачное. Это звоночек, есть напряжение по этому поводу», — рассказал Григорий Кабельский.

Спонсоры, финансы, спортивные базы — сезон покажет, насколько все это поможет пензенскому спорту выйти на новый уровень. Болельщики ждут от своих команд побед и новых достижений.