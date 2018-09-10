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Банк «Кузнецкий» выступил партнером фестиваля товаропроизводителей

10 сентября в 11:26 222 просмотра
«Кузнецкий» выступил партнером городского фестиваля местных товаропроизводителей «Наша Кузница», который прошел в Кузнецке Пензенской области при поддержке администрации города. Он проходил под эгидой «Дорогие мои земляки».

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Банк «Кузнецкий» выступил партнером городского фестиваля местных товаропроизводителей «Наша Кузница», который прошел в Кузнецке Пензенской области при поддержке администрации города. Он проходил под эгидой «Дорогие мои земляки».

Жителей и гостей города ожидали восемь тематических площадок, каждая — со своим колоритом и насыщенной программой.

На улице Московской развернулась «Кузнецкая ярмарка», по соседству — «Кузнецкая трапеза». В сквере у администрации для самых маленьких гостей фестиваля была организована «Земля сказок» с квестами, костюмированными героями известных произведений, а театр-студия «Альт» представила свой спектакль. Впервые на фестивале была организована благотворительная акция «Кузница добра», в рамках которой каждый желающий мог адресно помочь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

Банк «Кузнецкий» организовал специальную интерактивную площадку, на которой горожане смогли весело провести время и отдохнуть всей семьей.

Завершилось мероприятие выступлением групп LosTradition и Trubetskoy. Финальным аккордом стал праздничный салют.

«Банк «Кузнецкий» традиционно выступает надежным партнером, поддерживающим фестиваль «Наша Кузница». Уверен, что этот фестиваль стал одним из наиболее значимых культурных событий Кузнецка, а жители и гости города получили огромное удовольствие», — отметил Председатель Правления Михаил Дралин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой банка "Кузнецкий"

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