Экс-начальник пензенского пожарного отряда «погорел» на махинации

В структуре Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Геннадий Павлов проработал много лет. Причем последние годы, до увольнения в феврале 2016 года, — на высокой руководящей должности. Пусть не в Главном управлении МЧС по Пензенской области, а в ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Пензенской области», зато в кресле руководителя. В подчинении — 14 пожарных частей в населенных пунктах в западной части Пензенской области.

За время службы награжден нагрудными знаками «Лучшему работнику пожарной охраны» в 2001 году, «За заслуги» в 2008 году, «Почетный ветеран ПРЦ МЧС России» в 2018 году, ведомственными медалями «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» в 2014 году, «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степеней в 2005, 2007, 2010 годах, «ХХ лет МЧС России» в 2010 году, памятными медалями в 2012, 2017 и 2018 годах.

Награды и положительную характеристику с его последнего места работы суд при вынесении приговора счел смягчающими обстоятельствами. Однако это не помогло для изменения категории совершенного Павловым преступления с категории «тяжких» на менее тяжкую…

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Весной 2014 года ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Пензенской области» объявил конкурс на закупку услуги по «среднему и текущему ремонту пожарной и автомобильной техники». Всего в списке — 61 единица. По результатам конкурсной процедуры, контракт выиграло некое ООО завод «С.», базирующееся в Нижнем Ломове. Выполнить работы по контракту компания взялась за 1 миллион 852 тысячи 500 рублей.

27 мая между ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Пензенской области» в лице начальника Павлова и гендиректором ООО завод «С.» был заключен государственный контракт.

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Следует пояснить, что в список из 61 единицы спецтехники входили автомобили пожарных частей, входящих в 5-й отряд ФПС по Пензенской области. В том числе машины-автоцистерны из пожарных частей Башмакова, Вадинска, Спасска, Наровчата, Пачелмы, Каменки, Белинского и Нижнего Ломова на базе УРАЛ, КАМАЗ и ЗИЛ, выпуска с 1977 по 2011 год. Специальные пожарные автомобили — насосные рукавные автомобили, автолестница с высотой подъема до 30 метров, автоколенчатый подъемник, пожарная насосная и компрессорные станции. А также 20 вспомогательных автомобилей — грузовые ЗИЛы и легковые УАЗики. Один из них — 2006 года выпуска — и стал роковым для начальника отряда ФПС.

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Из приговора суда:

«1−3 июня 2014 года, находясь на территории ООО завод «С.» Геннадий Павлов сообщил директору ООО, что работы по ремонту автомобиля марки УАЗ 315142 не будут выполняться ООО. Попросил <его> составить и подписать наряд-заказ на ремонт данного автомобиля, калькуляцию текущего ремонта, акты приема-передачи техники, акт с указанием итоговой стоимости проведенных ремонтных работ, а также из денежных средств, которые поступят в ООО завод «С.» из ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по Пензенской области» в качестве 30 процентов оплаты по госконтракту, оплатить необходимые для ремонта запасные части, а денежные средства в сумме, равной стоимости оплаты за услуги по ремонту данного автомобиля, попросил вернуть ему лично. Заверив, что работы по ремонту данного автомобиля будут выполняться в другом месте, а данные денежные средства он израсходует на оплату этих ремонтных работ…

…Являясь начальником ФГКУ «5 отряд ФПС по Пензенской области», используя свое служебное положение, находясь в служебном помещении отряда дал водителю отряда <В.> устное указание выполнить работы по ремонту автомобиля марки УАЗ 315142 своими силами в рабочее время в гараже ФГКУ «5 отряд ФПС по Пензенской области»…

<В.> не догадываясь и не предполагая о преступных намерениях Павлова, выполняя обязательное для него распоряжение начальника отряда, в период с 1−5 июня 2014 года произвел в гараже отряда работы по ремонту автомобиля марки УАЗ 315142…»

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6 июня Павлов сообщил гендиректору ООО завод «С.», что УАЗ 315142 был отремонтирован и в дальнейшем ремонте не нуждается. Уточнил, какие виды ремонтных работ были проведены — для составления документов. В тот же день предприниматель оплатил в магазине ООО «Б.» стоимость ранее полученных в магазине запасных частей.

Далее в период с 6 по 30 июня изготовил документы: заказ-наряд на ремонт автомобиля марки УАЗ 315142 и калькуляцию текущего ремонта, согласно которым стоимость материалов составила 40 320 рублей, стоимость ремонтных работ 79 780 рублей.

Согласно изготовленным им актам приема-передачи техники, УАЗик 17 июня был передан для проведения ремонтных работ, а 30 июня возвращен после проведения работ.

30 июня он передал Павлову данные документы, а тот их подписал.

«18 июля 2014 года в служебном помещении отряда <гендиректор ООО завод «С.">, в связи с тем, что ООО не проводило работ по ремонту автомобиля передал Павлову денежные средства в сумме, равной стоимости услуг по ремонту данного автомобиля — 79 780 рублей, которые Павлов Г. В. обратил в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению на личные нужды…»

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Как мы уже упоминали, в 2016 году Павлов уволился со службы. Потому остается только гадать, при каких обстоятельствах спустя четыре года, всплыли подробности этого преступления.

Ознакомлении с материалами уголовного дела, по окончании предварительного расследования, Павловым было заявлено ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании подсудимый заявил о своем согласии с предъявленным обвинением.

Суд, придя к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, квалифицировал действия Павлова по части 3 статьи 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил экс-начальника 5-го отряда ФПС по Пензенской области к двум годам лишения свободы условно.

Согласно данным картотеки решений Нижнеломовского районного суда, приговор, провозглашенный в начале августа, вступил в законную силу.

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета» от 6.09.2018 г.