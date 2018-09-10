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Губернатор призвал активнее продвигать пензенскую мебельную продукцию

10 сентября в 12:51 264 просмотра
, что многие мебельные производства города Кузнецка могут составить конкуренцию не только в России, но и за ее пределами.

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Губернатор Иван Белозерцев отметил, что многие мебельные производства города Кузнецка могут составить конкуренцию не только в России, но и за ее пределами.

«Я давал поручение своим помощникам, чтобы они проработали вопрос и организовали встречу пензенской делегации — представителей мебельной отрасли — с итальянскими коллегами на базе одного из наших предприятий. Мы можем разработать предложения сотрудничества с итальянскими мебельщиками, организовать совместное российско-итальянское производство, выпуск мебели премиум-класса для экспортных поставок», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона заявил, что готов дать поручение, касающееся активного продвижения продукции кузнецких мебельных предприятий на экспорт, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Но при этом предпринимателям надо выходить «из тени», оформлять должным образом трудовые отношения с работниками своих предприятий, платить людям достойную заработную плату. Мы готовы оказывать финансовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, обеспечивать выставочную деятельность успешно развивающихся компаний мебельной отрасли, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом», — сказал он.

Также, по мнению губернатора, на развитие мебельного производства сможет благоприятно повлиять деятельность инвестора — крупнейшей в Европе компании «Кроношпан», которая является мировым лидером производства панелей из дерева. Кроме того, Иван Белозерцев поручил организовать в Кузнецке подготовку специалистов для работы на мебельных производствах.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/106722/

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