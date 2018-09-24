«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика

Сентябрь — не только начало нового учебного года, но и время оживления культурной жизни страны. С наступлением осени театры вновь открывают свои двери для зрителей, приглашая на премьеры и давно полюбившиеся публике спектакли. Во сколько жителям регионов ПФО, Москвы и Санкт-Петербурга обходится билет на постановку?

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс» изучили сентябрьский репертуар 14 драмтеатров столиц регионов ПФО, а также Москвы и Санкт-Петербурга, узнали цены на билеты и выяснили, где посещение одного спектакля местной актерской труппы обходится дешевле всего.

Оказалось, что самые дешевые билеты на спектакль можно приобрести в Саратовском театре драмы им. И. А. Слонова — он обойдется в 70 рублей. Самые дорогие билеты в ПФО — в Самарском театре драмы им. М. Горького, стоимость может доходить до 1200 рублей. Таким образом, средняя цена самого дешевого билета по ПФО составляет около 157 рублей.

Для сравнения приводим стоимость билетов на спектакли в нескольких столичных театрах. Минимальная цена сопоставима с культурными учреждениями ПФО, а вот максимальная — на порядок выше.