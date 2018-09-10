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Пензенцы 15 сентября пробегут «Кросс нации»

10 сентября в 13:16 310 просмотров
«Кросс нации-2018» (0+). Старт забега будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской в районе «Дизель-Арены».

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15 сентября в Пензе состоится «Кросс нации-2018» (0+). Старт забега будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской в районе «Дизель-Арены».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, участники пробегут по улице Окружной, участку ул. Мира, дороге-дублеру улицы Окружной и «Олимпийской аллее». Финишировать они будут на улице Окружной и «Олимпийской аллее».

Самая длинная дистанция для любителей составит 4 км. Профессионалами предстоит побороться за победу в забегах на 6, 8 и 12 км. Самые юные участники — мальчики и девочки 2009 года рождения — пробегут 2018 метров.

Регистрация начнется в 8.30, старт кросса будет дан в 11.00

В день состязаний по маршруту ограничат движение транспорта с 8.00 до 13.30, для общественного транспорта ограничение — с 10.00 до 13.30.

Расписание забегов можно посмотреть здесь.


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