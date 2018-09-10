Россияне планируют запустить в космос ракеты на топливе из водки

Самарские ученые разработали надежный и недорогой двигатель, который позволит запускать малые и сверхмалые спутники, сообщает «Пятый канал».

В Самарском национальном исследовательском университете имени Королева предложили использовать смесь этилового спирта с водой вместо ракетного топлива. По словам разработчиков, новый «водочный» двигатель сделает доставку спутников на орбиту дешевле и обеспечит большую степень надежности при маневрировании.

Отмечается, что грузоподъемность инновационной установки — чуть более 1,5 килограммов, что позволяет использовать ее для запуска наноспутников. Ожидается, что она сможет обеспечить скорость порядка 80 метров в секунду.