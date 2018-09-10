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Мэр Пензы возмутился поздним выходом рабочих на ремонт тротуаров

10 сентября в 13:37 264 просмотра
, подрядчики выходят на объекты слишком поздно.

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10 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев раскритиковал работу по ремонту дорог. По его словам, подрядчики выходят на объекты слишком поздно.

«Несмотря на истечение назначенных сроков, у некоторых объектов нет законченного цикла. Просто подрядчики отсутствуют на дорогах. Вот на улицу Попова рабочие выходят с шести утра, а на тротуары только к девяти часам подтягиваются, хотя пора такая, что работать надо, погода может быть непредсказуемой», — отметил мэр.

Также он раскритиковал динамику капремонта теплосетей на улице Чкалова. Работы должны были завершить 4 сентября, а по факту дело еще не дошло до восстановления благоустройства, отметили в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, на оперативном совещании чиновники обсудили организацию вывоза мусора по программе «Чистый город», содержание дорожных знаков, организацию парковок, строительство домов для детей-сирот и др.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_natselil_kolleg_na_aktivizatsiyu_resheniya_problemnykh_voprosov_/

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