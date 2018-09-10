Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Фестиваль «Улитка». В Пензе спектакль «Убить Кароля» прошел при аншлаге
Рецензия на фильм «Mamma Mia! 2»
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Вам будет интересно
Наши новости
Курс евро пробил отметку в 80 рублей
Курс доллара опустился до 68,25 руб
Рубль продолжает дешеветь
Курс доллара вырос до 68,2 руб.
Курс евро понизился до 78,6 руб
Курсы евро и доллара понизились к 1 сентября
Курс евро вырос до 79,67
Курс евро вырос до 79,55 руб
Пензенцам рассказали, как не стать жертвой «финансовой пирамиды»
Курс евро вырос до 78,76 руб

Курс доллара вырос на 86 копеек

10 сентября в 14:59 170 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 11 сентября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 69,0286 руб. до 69,8685 руб., курс евро вырос с 80,3562 руб. до 80,6702 руб.

Золото будет стоить 2 664,85 рублей за грамм, серебро — 31,48, платина — 1 759,92, палладий — 2 172,71 руб./гр.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...