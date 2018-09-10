Курс доллара вырос на 86 копеек

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 11 сентября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 69,0286 руб. до 69,8685 руб., курс евро вырос с 80,3562 руб. до 80,6702 руб.

Золото будет стоить 2 664,85 рублей за грамм, серебро — 31,48, платина — 1 759,92, палладий — 2 172,71 руб./гр.