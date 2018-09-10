В Пензе в самом разгаре — международный фестиваль кукольных театров «Улитка» (0+). В этом году он собрал несколько лучших российских коллективов и один зарубежный: город на Суре посетили артисты из Болгарии с моноспектаклем «Рыбак и Золотая рыбка» (0+). Корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» Анне Балашовой удалось в перерыве между спектаклями пообщаться с актером из Софии Димитром Тодоровым , для которого работа кукловодом — дело всей жизни.

20 лет в профессии, десятки выступлений на зарубежных площадках, неизменно полные залы и горящие детские глаза. Артист достиг такой степени мастерства, что в одиночку разыгрывает сказочные сюжеты: в пьесе, которую он представил сегодня пензенской публике, Димитр совместил игру сразу за четверых персонажей, включая рассказчика. В беседе с журналистом информагентства актер, прекрасно владеющий русским языком, рассказал том, насколько важна ловкость рук для артиста театра кукол, действительно ли для исполнения таких ролей в душе нужно быть немного ребенком, а также о впечатлениях от посещения Пензы и спектаклей российских коллег.

— Фестивалю камерных спектаклей «Улитка» в этом году — 25 лет, вы когда-нибудь уже становились его участником или для вас это новый опыт? Как часто вам приходилось выступать для зарубежного зрителя?

— Нет, я впервые здесь, вообще впервые в Пензе. В России мы бывали раз 10−12 — в Ханты-Мансийске, Оренбурге, Новом Уренгое, и вот теперь — тут. По Европе с «Аладдином» много ездили — выступали в Венгрии, Польше, Сербии, Германии, Австрии.

— Вы в Пензе — с самого открытия фестиваля? Что успели посмотреть? Удалось ли понаблюдать за работой российских коллег?

— В Пензе мы с 7 сентября, уезжаем 13-го, то есть, получается, всего у нас здесь шесть дней. Было две экскурсии, после спектаклей ждет еще одна. Люди очень хорошие, город красивый. Мы посетили картинную галерею им. Савицкого, посмотрели памятники, очень понравился музей одной картины. Огромное удовольствие получил, когда нас пригласили на экскурсию в филармонию, поиграли на органе только для нас. Это было просто ВАУ!

В ближайших планах — посмотреть музей Мейерхольда. Я о нем читал в книгах, когда учился в театральной академии, теперь очень хочу узнать больше. После спектаклей обязательно съездим в «Тарханы», а завтра — на «Чистые пруды».

Что касается фестиваля — я старался не упустить ни одного спектакля, и мне понравилось, как работают актеры здесь. Уровень хороший. Особенно понравились «Ваня» (6+) от петербургского театра Karlsson Haus, «Убить Кароля» (16+) — от пензенского «Кукольного дома».

— Давайте поговорим о моноспектакле, который вы привезли в Пензу. Пьеса исполняется на болгарском языке. Не возникнет ли у пензенской публики сложностей с восприятием текста?



— Я добавил в пьесу несколько русских слов, чтобы непонимания не возникло. Но я думаю, что все знают сказку «Рыбак и золотая рыбка» (0+), и нет необходимости в том, чтобы полностью переводить текст.

— Сложно ли с технической точки зрения играть в кукольном моноспектакле?

— Конечно, это непросто: когда ты одной рукой держишь одну куклу, другой — вторую, а при этом еще нужно управлять Золотой рыбкой. Нужно четыре раза менять тембр — когда говоришь за рассказчика, за дедушку, бабушку и рыбку. Но знаете, если ты много репетируешь, любишь то, чем занимаешься, и сам делаешь кукол — тогда дело идет намного легче.

— Как вы считаете, работа актера кукольного и драматического театров сильно разнится? Правда ли, для того, чтобы получать удовольствие и заряжаться вдохновением от того, что делаешь, в душе нужно быть немножко ребенком?

— Честно говоря, мне сложно сравнивать, потому что я никогда не работал в драматическом театре. Когда я поступал в институт, то сразу хотел работать с куклами, так и получилось. Конечно, нужно быть немножко ребенком, но, вместе с тем, важно быстро работать руками и соображать. Недостаточно выучить свои реплики, кукольный спектакль — это целый комплекс всего.

— На ваш взгляд, театр кукол, — в первую очередь, развлечение, искусство или воспитательный процесс?

— Я думаю, что здесь все вместе. Каждый вид искусства призван воспитывать своих зрителей, учит их пониманию, сопереживанию. Речь — и о живописи, и о музыке, и о драматургии, и о скульптуре. Обязательно нужно учить себя воспринимать искусство, и начинать как раз следует с кукольного театра — вести туда своих детей. Для взрослых это тоже может быть очень полезно.

— Аудитория ваших спектаклей — это, прежде всего, ребенок. Нет ли сейчас некоего спада интереса? Ведь современные дети много времени проводят за теми же компьютерными играми, в интернете, 21 век привнес в их жизнь множество новых развлечений. Они не воруют зрителя у театра кукол?

— Нет. Это было лет 10 назад, когда все сказали: «Ну, у нас есть мультики, нам театр кукол не нужен». Но сейчас — нет. Я выступаю в Болгарии, в России, в других странах, и везде меня встречает полный зал. Поэтому, я думаю, можно с уверенностью утверждать, что у театра кукол будет свое место в сердцах зрителей и в 21, и в 22, и в 23 веках. За это можно быть спокойным.